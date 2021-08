Covid, il sottosegretario Costa: "Punti di vaccinazione all'interno delle scuole". In arrivo prezzi calmierati sui tamponi (Di venerdì 30 luglio 2021) La proposta: hub temporanei negli istituti dal 30 agosto al 15 settembre per spingere la campagna per 12-19 anni. "Non possiamo fallire l'obiettivo della ripresa in presenza". Il costituzionalista Rossi: "L'obbligo vaccinale è legittimo" Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) La proposta: hub temporanei negli istituti dal 30 agosto al 15 settembre per spingere la campagna per 12-19 anni. "Non possiamo fallire l'obiettivo della ripresa in presenza". Il costituzionalista Rossi: "L'obbligo vaccinale è legittimo"

Advertising

SCPFRZ : RT @BellomoAlexis: Terza dose vaccino Covid in Italia: l'annuncio di Sileri L'annuncio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su… - 75alina1 : RT @BellomoAlexis: Terza dose vaccino Covid in Italia: l'annuncio di Sileri L'annuncio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su… - irritatrix : RT @BellomoAlexis: Terza dose vaccino Covid in Italia: l'annuncio di Sileri L'annuncio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su… - CarlottaMarche7 : RT @BellomoAlexis: Terza dose vaccino Covid in Italia: l'annuncio di Sileri L'annuncio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su… - gppwood : RT @BellomoAlexis: Terza dose vaccino Covid in Italia: l'annuncio di Sileri L'annuncio di Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, su… -