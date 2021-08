Covid, il sottosegretario Costa: "Punti di vaccinazione all'interno delle scuole". In arrivo prezzi calmierati sui tamponi (Di venerdì 30 luglio 2021) La proposta: hub temporanei negli istituti dal 30 agosto al 15 settembre per spingere la campagna per 12-19 anni. "Non possiamo fallire l'obiettivo della ripresa in presenza". Il costituzionalista Rossi: "L'obbligo vaccinale è legittimo" Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) La proposta: hub temporanei negli istituti dal 30 agosto al 15 settembre per spingere la campagna per 12-19 anni. "Non possiamo fallire l'obiettivo della ripresa in presenza". Il costituzionalista Rossi: "L'obbligo vaccinale è legittimo"

Advertising

GMagaglio : RT @AnnaMonia_A: Sono ore determinanti per scongiurare la catastrofe educativa; si muore di covid come di deprivazione culturale! Invito ad… - CorriereUmbria : Covid, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: 'Muoiono anche i giovani, perché non fare il vaccino?'… - fisco24_info : Covid, Sileri: 'Si può morire anche a 30 anni, perché rischiare?': L'appello del sottosegretario alla Salute: 'Vacc… - thewaterflea : RT @AnnaMonia_A: Sono ore determinanti per scongiurare la catastrofe educativa; si muore di covid come di deprivazione culturale! Invito ad… - CentroPagina : L’ipotesi del 25% di presenze nei palas agitano le società di serie A e oggi con il Sottosegretario allo Sport, si… -