Covid: il contagio perde velocità, il governo tira il fiato (Di venerdì 30 luglio 2021) tira il fiato il governo: i contagi salgono ma non quanto temuto, la campagna vaccinale procede e dopo ventuno giorni di incremento dei contagiati i tassi di ospedalizzazione e di occupazione delle terapie intensive rimangono contenuti. È stato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a spiegarlo nella consueta conferenza stampa del venerdì: "C'è una situazione in cui il numero di nuovi casi sta crescendo ma ad un ritmo inferiore delle scorse settimane per cui si deve valutare attentamente la situazione". È lo stesso Rezza a confermare che al ministero si osserva con attenzione quel che succede nel ...

