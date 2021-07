Covid: Giappone, verso allargamento stato di emergenza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governo Giapponese si prepara ad annunciare un allargamento dello stato di emergenza anti Covid a tre prefetture che circondano l'area metropolitana di Tokyo oltre ad Osaka (ovest): le nuove misure,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governose si prepara ad annunciare undellodiantia tre prefetture che circondano l'area metropolitana di Tokyo oltre ad Osaka (ovest): le nuove misure,...

Advertising

CorriereQ : Covid: Giappone, verso allargamento stato di emergenza - RadioItaliaIRIB : Giappone, oltre 10mila casi Covid: record contagi - bluerating_com : RT @bluerating_com: Asset allocation, Giappone: resilienza e opportunità nonostante il Covid - rpalazzolo : RT @sbruffino: Idea: perché non ci facciamo una delle nostre grigliatone anche in Giappone? ZeroCovid noi, ZeroCovid loro... ! https://t… - sbruffino : Idea: perché non ci facciamo una delle nostre grigliatone anche in Giappone? ZeroCovid noi, ZeroCovid loro... ! -