Covid Campania | peggiora la situazione pandemica | indice Rt sopra 1

(Di venerdì 30 luglio 2021)la-19 in, con la regione che ha unRtad 1: andiamo ad analizzare tutti i dati. Un medico alle prese con un tampone (via Getty Images)In giornata sono spuntati i nuovi dati dell’Iss sulla-19 in Italia, con lache diventa una delle 13 regioni con l’Rt al didell’1. Infatti nel periodo che va dal 6-20 luglio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici e’ stato pari a 1,57. Cresce quindi esponenzialmente il livello di ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @TgrRai: @MinisteroSalute @istsupsan @TgrRaiMolise #Sicilia, #Calabria e #Campania le regioni con l'occupazione più elevata dei reparti… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 30 luglio: I dati da Lombardia, Toscana, Veneto,… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, cresce la pressione sugli ospedali L’Iss: «Campania a rischio moderato» - MarcoRandellini : RT @TgrRai: @MinisteroSalute @istsupsan @TgrRaiMolise #Sicilia, #Calabria e #Campania le regioni con l'occupazione più elevata dei reparti… - occhio_notizie : ?? Sale il tasso di occupazione delle strutture ospedaliere in #Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Ricoveriin Italia: le regioni del Sud e Lazio messe peggio Aumentano i ricoveri per- ...0%), Calabria (6,6%) e(4,9%). Per le terapie intensive, invece, i maggiori tassi di ...... una delle quali in, regione strategica in cui rafforziamo il nostro presidio. I nuovi ... pari a circa 40 milioni di visitatori annui ante -; beneficera? in 3 delle 4 location delle ...“La proroga delle misure restrittive anti-Covid per gli ingressi in Italia rischia di essere il colpo di grazia per il turismo campano”. Lo dichiara Costanzo Iaccarino, presidente regionale di Federal ...Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – Pasqualino Monti, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, lo definisce il “coronamento di un sogno”. Parla di un “miracolo all’i ...