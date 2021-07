(Di venerdì 30 luglio 2021) "Vedendo i dati più recenti dell'ultima settimana notiamo come tutte le Regioni siano caratterizzate da una crescita dei casi e per fasce d'età il dato che marca di più lazione delè la ...

Advertising

SkyTG24 : 'L'infezione sta crescendo in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano e traina la fascia 10-29 anni', a s… - Affaritaliani : Covid, Brusaferro (Iss): il virus circola nella fascia 10-29 anni - cuorenero08 : @SkyTG24 Che il covid ai ragazzi je fa na pippa l'ha detto Brusaferro?? - cuorenero08 : @Agenzia_Ansa Tra 10 e 29 anni il covid te fa na pippa!!! Non l'ha detto Brusaferro questo?? - globalistIT : L'importanza della vaccinazione #iss #covid #Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Coronavirus,: "Variante Delta dominante in Italia, stabili ricoveri e terapie intensive" L'ipotesi terza dose L'epidemiologo Gianni Rezza, a chi gli ha domandato sulla possibilità di una ...Così il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio, facendo il punto sulla situazione epidemiologica da Sars - CoV - 2 in Italia nell'ultima settimana."La percentuale di ...In Italia la variante Delta è diventata dominante superando il 90% di prevalenza e sostituendo per la prima volta la variante Alfa. L'indagine dell'Iss In Italia la variante Delta del SARS-CoV-2 è div ...In Italia la variante Delta del Covid ha sostituito la variante Alfa. Secondo l'Iss la prevalenza ,a luglio, era al 94.8%. Brusaferro: "Circolazione del virus è soprattutto nelle fasce di età tra i 10 ...