Covid | Brusaferro | “Età mediana dei contagiati scende a 27 anni | 49 anni quella dei ricoverati in ospedale”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Tutte le Regioni sono caratterizzate da una crescita, alcune hanno superato i 50 contagi ogni 100mila abitanti. Se si guarda l’età degli infetti, l’etàè scesa a 27. Più stabiledeiin, 49, edi chi va in terapia intensiva, 63?. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, nel corso del punto settimanale sull’andamento dell’epidemia in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sono i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenzain regione. I positivi sono 355 contro i ... Coronavirus,: "Variante Delta dominante in Italia, stabili ricoveri e terapie intensive" ...Di seguito la conferenza stampa del 30 luglio sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale- 19 con il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, e il Direttore ...Lo ha reso noto l'ultima indagine rapida sulle varianti dell'Istituto superiore di sanità. "La prevalenza delle varianti mostra come la Delta sia ormai dominate in Italia, la Gamma (brasiliana) è inve ...Covid. In Italia la situazione sta tornando a farsi più seria, e il virus sta circolando soprattutto tra i ragazzi. A sottolinearlo, il presidente dell'Istituto superiore di ...