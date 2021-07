(Di venerdì 30 luglio 2021) 'Idi- 19 sono in aumento in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano stanno crescendo'. E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, ...

Advertising

SkyTG24 : 'L'infezione sta crescendo in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano e traina la fascia 10-29 anni', a s… - marcoluci1 : RT @SkyTG24: 'L'infezione sta crescendo in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano e traina la fascia 10-29 anni', a sottolinearl… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Balzo di casi, virus circola soprattutto nella fascia 10-29' #silviobrusaferro - ProDocente : Covid, variante delta al 94,8%. Brusaferro (ISS): “Virus circola tra 10 e 29 anni” - Debora72174569 : Brusaferro, Iss: «Con virus dovremo convivere, ma grazie ai vaccini lo controlleremo» - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

, 'virus circola di più tra giovani da 10 a 29 anni' 'L'età media di chi contrae l'infezione è ... cioè si generano nella stessa regione', spiega: 49 anni è l'età media per i ricoveri ...'I casi di- 19 sono in aumento in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano stanno crescendo'. E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, secondo ...La circolazione del virus è soprattutto nelle fasce più giovani tra 10 e 29 anni", ha spiegato ancora Brusaferro, specificando che l’età media di chi contrae il Covid-19 è di 27 anni.Brusaferro: "Il virus circola soprattutto nelle fasce più giovani tra i 10 e i 29 anni". Roma - Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Sono 3mila 845 i comuni in cui si rileva almeno un cas ...