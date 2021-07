Covid | autorità sanitarie Usa | “Variante Delta la più pericolosa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Laè molto più contagiosa, ha maggiori probabilità di superare le protezioni sviluppate dai vaccini e può causare malattie più gravi rispetto a tutte le altre varianti conosciute del-19. E’ l’allarme che emerge da un rapporto interno redatto dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). La– evidenziano leamericane – è più trasmissibile dei virus che causano Mers, Sars, Ebola, il comune raffreddore, l’influenza stagionale e il vaiolo, ed è contagiosa come la varicella. Inoltre gli ultimi dati a disposizione ...