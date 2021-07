Covid, aumentano i ricoveri al San Pio: il bollettino (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – aumentano i ricoveri nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Sono quattro i sanniti ricoverati nel nosocomio di via Pacevecchia, tutti nel reparto di malattie infettive. Dal febbraio 2020 ad oggi sono stati 1105 gli accertati positivi trattati nell’Area Covid del nosocomio del capoluogo: 850 sono residenti nel Sannio. Sono stati 324, invece, i decessi su 1310 casi trattati (205 sospetti e 1105 accertati), mentre i guariti risultano 767. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nell’areadell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Sono quattro i sanniti ricoverati nel nosocomio di via Pacevecchia, tutti nel reparto di malattie infettive. Dal febbraio 2020 ad oggi sono stati 1105 gli accertati positivi trattati nell’Areadel nosocomio del capoluogo: 850 sono residenti nel Sannio. Sono stati 324, invece, i decessi su 1310 casi trattati (205 sospetti e 1105 accertati), mentre i guariti risultano 767. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

