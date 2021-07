Covid, a Sydney da lunedì militari nelle strade per far rispettare lockdown (Di venerdì 30 luglio 2021) Centinaia di militari saranno schierati a Sydney, in Australia, per aiutare le forze dell’ordine a far rispettare il lockdown imposto a seguito della diffusione della variante Delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti. Come riporta la ‘Bbc’, i soldati dell’Australian Defence Force saranno addestrati durante il weekend e lunedì si uniranno alle pattuglie delle forze di sicurezza. L’utilizzo dei militari sta facendo discutere in Australia, dove molti reputano la misura esagerata. Il lockdown – in vigore almeno fino al 28 agosto – finora non ha bloccato i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Centinaia disaranno schierati a, in Australia, per aiutare le forze dell’ordine a farilimposto a seguito della diffusione della variante Delta che da giugno ha causato quasi 3mila casi e 9 morti. Come riporta la ‘Bbc’, i soldati dell’Australian Defence Force saranno addestrati durante il weekend esi uniranno alle pattuglie delle forze di sicurezza. L’utilizzo deista facendo discutere in Australia, dove molti reputano la misura esagerata. Il– in vigore almeno fino al 28 agosto – finora non ha bloccato i ...

Covid, a Sydney da lunedì militari nelle strade per far rispettare lockdown

Covid, contagi in aumento a Sydney: arriva l'esercito per far rispettare il lockdown Trecento militari, seppur disarmati, in prima linea per pattugliare le strade insieme alla polizia. Restrizioni in vigore almeno fino al 28 agosto ...

