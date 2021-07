Covid | a Bergamo 31 dei 678 nuovi positivi in Lombardia | calano le terapie intensive

(Di venerdì 30 luglio 2021) A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i(1,8%) innella giornata di venerdì 29 luglio. Da rilevare il ritorno del segno “meno” nel dato dei ricoveri in terapia intensiva: il bilancio è -4 nelle ultime 24 ore. – i tamponi effettuati: 36.583, totale complessivo: 12.508.363. – icasi: 678 – in terapia intensiva: 26 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 211 (+5) – i decessi totale complessivo: 33.823 (+1) Icasi per provincia: Milano: 231 di cui 102 a Milano città;: 31; Brescia: 53; Como: 36; Cremona: ...

In tutta Italia sono 6.619 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ... 33.823 (+1) I nuovi casi per provincia: Milano: 231 di cui 102 a Milano città;: 31; ...Seguono poi Mantova (35),(31), Cremona (28), Pavia (24), Lodi (10), Sondrio (9), e Lecco (6) TOSCANA - In Toscana sono 720 i nuovi casi(698 confermati con tampone molecolare e 22 da ...CREMONA - Sono 678, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (il tasso di positività è dell’1,8%). In provincia di Cremona si registrano ...Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute diffusi venerdì 30 luglio. Giovedì erano stati 6.171. Sono invece 18 le vittime in un ...