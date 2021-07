Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 6.619 nuovi casi su 247.486 tamponi e altri 18 decessi #covid - HuffPostItalia : Covid: 6.619 nuovi casi e 18 morti - Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - glooit : Covid: 6.619 positivi, 18 vittime. Salgono a 201 le intensive leggi su Gloo - TelevideoRai101 : Covid, 6.619 nuovi casi e 18 le vittime -

Sono 6.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 6.171 ), a fronte di 247.486 tamponi giornalieri effettuati (ieri 224.790). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,7% (...I dati del 30 luglio In Italia si registrano, il 30 luglio, 6.casi di coronavirus e 18 decessi. Lo riporta il ministero della Sanità. Campania, 355 nuovi casi ...In Campania sono 12 i pazienti...Ma intanto il fronte dei contagi non accenna a risolversi ed oggi si contano altri 54 nuovi positivi. Gran parte dei contagi si registra tra i giovani, con la media d'età dei… Leggi (LaPresse) – Lieve ...Stabile invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva, con un paziente in meno rispetto aid ati di giovedì per un totale di 27 posti letto occupato. A fronte di 36.163 tamponi sono 691 i nuovi po ...