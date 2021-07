Covid | 6 619 nuovi casi e 18 morti; tasso positività stabile al 2 | 7%

(Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - Continuano ad aumentare i positivi in Italia al-19: oggi sono 6.619 (+448 rispetto a ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 247.486, circa 23 mila in più rispetto a ieri. Ildiresta: 2,7%. Il numero dei decessi è oggi indicato in 18 (-1 su ieri), portando a 128.047 il numero totale dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Anche sul fronte dei ricoveri si registra un incremento: 82, contro i +45 di ieri, per un totale di 1.812 pazienti con sintomi; le persone ricoverate in terapia intensiva sono al momento 201, +7 su ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - MediasetTgcom24 : Covid, 6.619 nuovi casi su 247.486 tamponi e altri 18 decessi #covid - ilriformista : Aumentano ricoveri e terapie intensive. Stabile la positività. Lieve crescita della variante 'Gamma' o sudafricana,… - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Covid: 6.619 positivi, 18 vittime. Salgono a 201 le intensive - Sanità - - NewsElezioni : Covid, 6.619 nuovi casi e 18 le vittime Nuovi contagi Covid ancora in aumento: sono 6.619 nelle ultime 24 ore (6.17… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 619

Sono 6.i nuovi casi di infezione da Sars - Cov - 2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 247.- uscite nei reparti di area medica con +420 posti letto occupati da pazienticon ...Salgono do poco meno del 10% i contagi che da 6.171 passano a 6., con il tasso di positività che perde un decimale e si ferma al 2,67%. Sono 18 i morti, 7 in più ...giorno i nuovi positivi al...Ma intanto il fronte dei contagi non accenna a risolversi ed oggi si contano altri 54 nuovi positivi. Gran parte dei contagi si registra tra i giovani, con la media d'età dei… Leggi (LaPresse) – Lieve ...Stabile invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva, con un paziente in meno rispetto aid ati di giovedì per un totale di 27 posti letto occupato. A fronte di 36.163 tamponi sono 691 i nuovi po ...