Covid-19, in Italia variante Delta sostituisce la Alfa. Contagi oltre il 90% (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – In Italia al 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddetta variante Delta di SARS-CoV-2 era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno, con valori oscillanti tra le singole regioni tra l’80% e il 100%. Alla stessa data, la variante Alfa aveva una prevalenza pari al 3,2% (con un range tra 0 e il 14,7%), mentre la variante brasiliana è all’1,4% (0-16,7%). Queste le stime contenute nella nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. L’indagine integra le attività di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Inal 20 luglio scorso la prevalenza della cosiddettadi SARS-CoV-2 era del 94,8%, in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno, con valori oscillanti tra le singole regioni tra l’80% e il 100%. Alla stessa data, laaveva una prevalenza pari al 3,2% (con un range tra 0 e il 14,7%), mentre labrasiliana è all’1,4% (0-16,7%). Queste le stime contenute nella nuova indagine rapida condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. L’indagine integra le attività di ...

Advertising

Agenzia_Dire : L'accusa di @OxfamItalia e @emergency_ong: 'Mentre i CEO di #Moderna e #Biontech diventano miliardari, in Italia av… - fattoquotidiano : Decreto Covid, bagarre alla Camera: Fratelli d’Italia occupa l’Aula ed espone cartelli “No green pass”. Seduta sosp… - ItalyinUK : La nuova ordinanza del Ministro della Salute riconosce la validità in Italia del certificato Covid NHS per le attiv… - tonini_stef : ??'#30luglio - Impatto della vaccinazione #COVID19 sul rischio di infezione da #SARSCoV2 e successivo ricovero e dec… - VincenzaSMF : RT @tempoweb: La #varianteDelta del #Covid spaventa tutti. Ma l’#Oms certifica la realtà: non è più letale #covid19 #vaccino #30luglio #ilt… -