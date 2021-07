Covid-19: in Italia incidenza e Rt in aumento, crescono anche i ricoveri (Di venerdì 30 luglio 2021) Tasso di incidenza e Rt in aumento, l’Italia va in contro all’effetto delle varianti del Covid-19 ma nessuna Regione passa in giallo Il consueto monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica stilato dall’Istituto superiore di sanità evidenzia un aumento dell’indice di incidenza dei contagi di Covid-19 e dell’indice Rt. La scorsa settimana l’indice di incidenza era fermo a 41 mentre l’Rt si attestava a 1.26. Oggi invece il primo raggiunge la soglia di 58 e l’Rt cresce fino a 1,57. Nonostante l’aumento di queste due misure ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021) Tasso die Rt in, l’va in contro all’effetto delle varianti del-19 ma nessuna Regione passa in giallo Il consueto monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica stilato dall’Istituto superiore di sanità evidenzia undell’indice didei contagi di-19 e dell’indice Rt. La scorsa settimana l’indice diera fermo a 41 mentre l’Rt si attestava a 1.26. Oggi invece il primo raggiunge la soglia di 58 e l’Rt cresce fino a 1,57. Nonostante l’di queste due misure ...

Advertising

Agenzia_Dire : L'accusa di @OxfamItalia e @emergency_ong: 'Mentre i CEO di #Moderna e #Biontech diventano miliardari, in Italia av… - fattoquotidiano : Decreto Covid, bagarre alla Camera: Fratelli d’Italia occupa l’Aula ed espone cartelli “No green pass”. Seduta sosp… - Agenzia_Italia : La variante Delta si diffonde come la varicella. Uno studio - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Rapida crescita di contagi, ricoveri e terapie intensive: ecco le tre regioni che andranno in #zonagialla #covid19 #italia #3… - leggoit : #Focolaio #covid, sarebbe partito da un Festival del #cinema in #Sardegna: «Boom di contagi tra gli attori» -