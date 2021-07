CorSport | Insigne | il grande gelo Il suo agente va a Castel Volturno ma Adl non lo incontra

(Di venerdì 30 luglio 2021) “, il”. È il titolo in copertina del Corriere dello Sport. “Tra Adl edribbling e silenzi”. Il quotidiano scrive che ieri l’del capitano è andato a, ma che il presidente del Napoli ha preferito nonrlo. De Laurentiis ieri è arrivato molto presto al centro sportivo, perre alcuni rivenditori per la nuova maglia del Napoli. “Però fuori, quattro passi più in là, proprio intorno a un mezzogiorno tutt’altro che di fuoco, è comparso Vincenzo Pisacane, il manager e anche l’anima ...

Advertising

napolista : Pisacane ha parlato solo con Giuntoli, ma per la cessione di Ciciretti al Pordenone e per il prestito di Contini al… - capuanogio : Ancora nessun incontro tra #ADL e il procuratore di #Insigne anche se entrambi erano a Castel Volturno. Il dialogo… - CorSport : #Insigne e #Immobile, super allenamento con Jenny e Jessica - CorSport : #Uefa, #gol della #stagione 2020/21: #Insigne è secondo - salvione : Uefa, gol della stagione 2020/21: Insigne è secondo -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Insigne

- Napoli: prove di rinnovo. Quattro nomi per il centrocampo del Napoli.Sotto questo punto di vista la squadra è forte come detto anche da Spalletti, sarebbe un enorme problema perdere Koulibaly, Fabian Ruiz o non risolvere la situazione di. Demme era l'unico ...Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'ormai prossimo rientro in squadra di Lorenzo Insigne che sta ultimando le vacanze dopo la vittoria dell'Europeo. Incontro De Lau ...Luciano Spalletti definito aziendalista chiede ad Aurelio De Laurentiis una Napoli forte per poter competere per la Champions League.