Coronavirus, venerdì 30 luglio: sono 845 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 11mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi, 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie intensive sono 44 (+5) i guariti sono 211. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “restano stabili i tassi di occupazione in Area medica e Terapia intensiva, lontani da soglie di rischio, non assistiamo a criticità ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 11mila tamponi e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845casi positivi, 4 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati290 (+17), le terapie intensive44 (+5) i guariti211. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “restano stabili i tassi di occupazione in Area medica e Terapia intensiva, lontani da soglie di rischio, non assistiamo a criticità ...

infoitinterno : Coronavirus: 42 nuovi casi a Livorno, 15 in provincia, 720 in Toscana. Il bollettino di venerdì 30 luglio - Today_it : Coronavirus, il bollettino di venerdì 30 luglio: variante Delta dominante. Brusaferro: 'L'Italia inizia a scurirsi'… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di venerdì 30 luglio con nuovi casi e decessi - salutegreen24 : Bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 30 luglio, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione -… - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di venerdì 30 luglio 2021. Il servizio di Alberto Bragaglia, montato da Andrea Lucchet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Covid Campania, continua a salire l'indice di contagio (5,02%). Altri 5 morti, lieve aumento dei ricoveri Diminuiscono i nuovi positivi ma continua ad aumentare la curva dei contagi da in Campania: oggi il virus fa registrare 355 positivi su 7.069 tamponi molecolari esaminati, 25 in meno di ieri con 973 ...

Variante delta al 95% in Italia. In 8 regioni al 100% Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull'...

La situazione di venerdì 30 luglio sul Coronavirus in Campania Fanpage.it Diminuiscono i nuovi positivi ma continua ad aumentare la curva dei contagi da in Campania: oggi il virus fa registrare 355 positivi su 7.069 tamponi molecolari esaminati, 25 in meno di ieri con 973 ...Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sulOgnialle 19 appuntamento con la newsletter sulcurata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull'...