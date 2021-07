Coronavirus, sale ancora l'Rt in Italia. Calabria ultima per vaccini (Di venerdì 30 luglio 2021) sale ancora, e per la quarta settimana consecutiva, l’indice Rt in Italia, che nell’ultimo monitoraggio segna 1,57 contro l’1,26 della scorsa settimana. Su anche l’incidenza settimanale che passa... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 luglio 2021), e per la quarta settimana consecutiva, l’indice Rt in, che nell’ultimo monitoraggio segna 1,57 contro l’1,26 della scorsa settimana. Su anche l’incidenza settimanale che passa...

infoitinterno : Coronavirus, i dati – 6.171 nuovi casi in 24 ore con 224mila tamponi: il tasso di positività sale al… - Loredanataberl1 : RT @paolacars: Oltre 6 mila contagi, come a metà ottobre, ma con la metà delle vittime. Il tasso di positività sale al 2,7% (ieri 2,3%) con… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: Sale leggermente rispetto a ieri la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Siamo al 2,75% (ieri 2,29… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Sale leggermente rispetto a ieri la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Siamo al 2,75% (ieri 2,29… - LucaGattuso : Sale leggermente rispetto a ieri la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Siamo al 2,75% (ie… -