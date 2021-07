Coronavirus: la Sicilia e la Sardegna tornano in zona rossa nella mappa di rischio in Europa (Di venerdì 30 luglio 2021) Due regioni italiane, Sicilia e Sardegna, tornano in zona rossa secondo la mappa di rischio Covid Ue aggiornata e pubblicata nelle ultime ore dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Stando al monitoraggio più recente sui numeri della pandemia da Coronavirus in Europa, i contagi sarebbero in sensibile aumento in diversi Paesi, complice la diffusione della variante Delta. Coronavirus: Sicilia e Sardegna tornano in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Due regioni italiane,insecondo ladiCovid Ue aggiornata e pubblicata nelle ultime ore dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Stando al monitoraggio più recente sui numeri della pandemia dain, i contagi sarebbero in sensibile aumento in diversi Paesi, complice la diffusione della variante Delta.in ...

