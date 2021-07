Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: 287 nuovi contagi e zero decessi (Di venerdì 30 luglio 2021) Stabili, nelle ultime 24 ore, i contagi in Piemonte. Se ieri si contavano 282 nuovi positivi, oggi siamo saliti a 287 pari all’1,3% dei 21.810 tamponi eseguiti. Di questi il 32,4% sono asintomatici ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021) Stabili, nelle ultime 24 ore, iin. Se ieri si contavano 282positivi,siamo saliti a 287 pari all’1,3% dei 21.810 tamponi eseguiti. Di questi il 32,4% sono asintomatici ... sul sito.

