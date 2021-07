Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di venerdì 30 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 67544883 Dosi di vaccino somm… - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 82962 attualmente positivi a test (+4478 in un giorno) con 128047 decessi (18) e 4132510 gua… -