Coronavirus | il bollettino di oggi 30 luglio

(Di venerdì 30 luglio 2021)Italia, ilCovid di30: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaI dati del contagio da Covid-19 diffusi nella giornata di ieri dalla Protezione Civile aggravano il quadro dell’epidemia dache sta affrontando il nostro Paese. Da quello che emerge guardando ai numeri di ieri, sono in aumento i pazienti in ospedale e anche in terapia intensiva. Il tasso di positività è salito inoltre al 2,7%. Per quanto ...

Commenta per primo Il Ministero dela Salute rende noto ilsulla situazionein Italia: sono 6.619 i nuovi casi a fronte di 247.486 tamponi eseguiti, tasso di positività 2,7%. Sono 18 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano 19), ...È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 30 luglio sulla situazionein Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON ...Sono 724 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.233 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati Sono 724 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.233 ...La situazione dei contagi da Covid-19 in Piemonte e in provincia di Alessandria nel bollettino coronavirus del 30 luglio 2021.