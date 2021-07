Coronavirus | il bollettino dei vaccini in Umbria al 30 luglio | fasce di età | categorie e dati per fornitore

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 29 luglio: 6.171 nuovi casi e 19 vittime. Tasso di positività a 2,7 - AntonioFardella : RT @tempoweb: I veri dati sul Covid, a luglio 2021 molti più morti rispetto a un anno fa #coronavirus #bollettino #variantedelta #speranza… - qn_lanazione : Covid Toscana 30 luglio, 720 nuovi contagi - Marilenapas : RT @Libero_official: Il #bollettino del 29 luglio: 6.171 contagiati, 1.825 guariti e 19 morti. Situazione ancora sotto controllo, ma per #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Ad annunciarlo era stato già ieri l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nelal termine della videoconferenza della task - force ...Si tratta del 94,26% del 1.054.044 (dato invariato rispetto a ieri) di dosi di vaccino consegnate all'Umbria dal commissario straordinario nazionale all'emergenza, mentre i prenotati sono ...(Adnkronos) – Sono 720 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Tosca ...LIVE – BOLLETTINO oggi venerdì 30 luglio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...