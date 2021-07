Coronavirus, cresce l'indice Rt a 1,57 e l'incidenza sale a 58 casi su 100mila abitanti (Di venerdì 30 luglio 2021) Variante Delta prevalente, "necessario accelerare i tempi per raggiungere una elevata copertura vaccinale" Leggi su rainews (Di venerdì 30 luglio 2021) Variante Delta prevalente, "necessario accelerare i tempi per raggiungere una elevata copertura vaccinale"

Advertising

PerugiaToday : Coronavirus in Umbria: Rt in calo ma cresce l'incidenza, contagi in aumento tra i più giovani - infoitinterno : Coronavirus, nel Lazio sono 772 i casi in un giorno. Cresce ancora il numero dei ricoveri - anielloforino : @Adnkronos Questo signore (chiamarlo professore è una schiaffo alla categoria medica) è lo stesso che ha febbraio 2… - RisolutoOnline : La curva dei contagi siciliana cresce più lentamente, ma aumentano i decessi e i ricoveri - terninrete : Coronavirus: in Umbria 143 nuovi casi un ricoverato in più e cresce il tasso di positività dei test #coronavirus… -