Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 30 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaNel corso della giornata di ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è recato a Cetara in occasione dell'inaugurazione di una condotta per la depurazione della costiera amalfitana. Proprio in questa circostanza il presidente ha parlato anche della situazione Covid-19 nel territorio campano e ha condiviso una parte del discorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Covid: De Luca agli indecisi, 'Vaccinarsi vuol dire tornare alla vita normale' Lo afferma il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta settimanale diffusa sul canale Facebook istituzionale per fare il punto della situazione sul Coronavirus in ...

Covid a Caserta, obiettivo Green pass ora è corsa al vaccino Il punto più grande che può assistere i pazienti è quello allestito nel centro commerciale Campania . Chiunque con la residenza a Caserta può recarsi negli spazi... Il testo completo di questo ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid oggi Campania, 355 contagi: bollettino 30 luglio Sono 355 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, ...

Giustizia, l’affondo di De Luca: “Bonafede peggior ministro, impresentabile dj” Stampa Nel corso della consueta diretta social del venerdì oltre agli argomenti sanitari ed economici relativi al Coronavirus il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha trattato anche un tema ...

