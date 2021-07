Coronavirus, 6.619 nuovi casi e aumentano i ricoverati (+82) e ingressi in terapia intensiva (20). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 18 (Di venerdì 30 luglio 2021) sono 6.619 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia Nelle ultime 24 ore tra i 247.486 tamponi processati, di cui 137.365 test antigenici rapidi. Numeri che fissano l’incidenza giornaliera al 2,7%. Sul fronte ospedaliero si segnala un marcato aumento dei ricoverati con sintomi (+82) e degli ingressi in terapia intensiva (20), dove rispetto a giovedì sono 7 i posti letto occupati. I decessi sono stati 18. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)6.619 idi infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in Italia24 ore tra i 247.486 tamponi processati, di cui 137.365 test antigenici rapidi. Numeri che fissano l’incidenza giornaliera al 2,7%. Sul fronte ospedaliero si segnala un marcato aumento deicon sintomi (+82) e degliin(20), dove rispetto a giovedì7 i posti letto occupati. Istati 18. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ...

