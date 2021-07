Coppia gay ospite di Rai1 a Meloni: “Basta manipolazioni, gestazione per altri non è utero in affitto” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Siamo stanchi di sentire manipolare le parole e le informazioni del processo della Gpa (gestazione per altri e non ‘utero in affitto’) a favore di una guerra ideologica”. La famiglia arcobaleno protagonista di ‘Amore in quarantena’ su Rai1 sabato scorso ha deciso di replicare alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, dopo il programma nel corso del quale Luca ed Emanuele hanno raccontato l’esperienza di essere diventati una famiglia con l’arrivo di due gemelli, ha annunciato interrogazioni in Vigilanza Rai nei confronti del Servizio Pubblico per aver “pubblicizzato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “Siamo stanchi di sentire manipolare le parole e le informazioni del processo della Gpa (pere non ‘in’) a favore di una guerra ideologica”. La famiglia arcobaleno protagonista di ‘Amore in quarantena’ susabato scorso ha deciso di replicare alla leader di Fratelli d’Italia Giorgiache, dopo il programma nel corso del quale Luca ed Emanuele hanno raccontato l’esperienza di essere diventati una famiglia con l’arrivo di due gemelli, ha annunciato interrogazioni in Vigilanza Rai nei confronti del Servizio Pubblico per aver “pubblicizzato ...

