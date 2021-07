Contratti falsi per i permessi di soggiorno : arresti nel foggiano con questa accusa.. Quasi trecento denunciati Guardia di finanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo dauno nei confronti di un soggetto extracomunitario che, in concorso con altri, attraverso la stipula di alcune centinaia di falsi Contratti di locazione immobiliare e di falsi rapporti di lavoro, ha permesso che Quasi 300 cittadini extracomunitari ottenessero indebitamente il rinnovo o il rilascio del permesso di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo dauno nei confronti di un soggetto extracomunitario che, in concorso con altri, attraverso la stipula di alcune centinaia didi locazione immobiliare e dirapporti di lavoro, ha permesso che300 cittadini extracomunitari ottenessero indebitamente il rinnovo o il rilascio del permesso di ...

