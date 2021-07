Conte verso l’accordo con Sky: opinionista per la Champions League (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte potrebbe entrare nella squadra di opinionisti di Sky Sport. Il tecnico salentino è attualmente senza squadra dopo l’avventura con l’Inter. Milan: Leao dovrà essere l’arma in più Conte farà parte del team Sky? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Antonio Conte potrebbe essere negli studi televisivi di Sky Sport. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea ed Inter, sarebbe infatti in trattativa avanzata con la nota emittente televisiva. L’ex commissario tecnico della Nazionale, diventerebbe opinionista e/o commentatore in occasione dei turni della UEFA Champions ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Antoniopotrebbe entrare nella squadra di opinionisti di Sky Sport. Il tecnico salentino è attualmente senza squadra dopo l’avventura con l’Inter. Milan: Leao dovrà essere l’arma in piùfarà parte del team Sky? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Antoniopotrebbe essere negli studi televisivi di Sky Sport. L’ex tecnico di Juventus, Chelsea ed Inter, sarebbe infatti in trattativa avanzata con la nota emittente televisiva. L’ex commissario tecnico della Nazionale, diventerebbee/o commentatore in occasione dei turni della UEFA...

