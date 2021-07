Conte opinionista a Sky: trattativa avanzata, potrebbe commentare la Champions (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, al momento non siede su alcuna panchina. Ci sarebbe tuttavia una trattativa, in stato avanzato secondo il Corriere dello Sport: una trattativa con l’emittente Sky. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità in tal senso, con lo stesso Conte che entrerebbe nella tv satellitare col ruolo di commentatore per le partite di Champions League. In tal caso, Conte potrebbe così trovarsi a commentare la campagna europea delle sue ex squadre, Inter e Juventus, così come quella di Atalanta e Milan. ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio, ex allenatore dell’Inter, al momento non siede su alcuna panchina. Ci sarebbe tuttavia una, in stato avanzato secondo il Corriere dello Sport: unacon l’emittente Sky. Nei prossimi giorniro arrivare novità in tal senso, con lo stessoche entrerebbe nella tv satellitare col ruolo di commentatore per le partite diLeague. In tal caso,così trovarsi ala campagna europea delle sue ex squadre, Inter e Juventus, così come quella di Atalanta e Milan. ...

Advertising

ZZiliani : LA NOTIZIA DEL GIORNO Quasi fatta per #Conte opinionista a #Sky. Antonio vuole però #Lineker come conduttore,… - lollogrottoli : Antonio Conte opinionista a Sky: trattativa avanzata per il Mister Salentino che nella prossima stagione potrebbe c… - vincenzocaliend : @TuttoMercatoWeb Conte opinionista per la chempions, come dire siffredi opinionista a ti spedisco in convento. - Roberta_Siro : RT @sportface2016: #Calcio Antonio #Conte opinionista a Sky: trattativa avanzata, potrebbe commentare la Champions League - cn1926it : #Conte può debuttare a Sky come opinionista in Champions – CdS -