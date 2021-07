Contagi e ricoveri in salita: Sicilia, Sardegna e Lazio sono le regioni a rischio zona gialla L’indice Rt a 1,57. L’incidenza tocca quota 58 (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione è peggiorata in pochi giorni e se la tendenza sarà confermata almeno tre regioni rischiano di entrare in zona gialla prima della fine di agosto, addirittura entro due settimane Leggi su corriere (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione è peggiorata in pochi giorni e se la tendenza sarà confermata almeno trerischiano di entrare inprima della fine di agosto, addirittura entro due settimane

Advertising

Ettore_Rosato : La libertà sta nel vaccinarsi, nel proteggere chi non può farlo, nell’evitare i contagi, i ricoveri, i decessi. La… - ItaliaViva : Perché non inserire nel bollettino quotidiano di contagi, ricoveri e decessi il dato su chi è vaccinato e chi no?… - meb : Bene l’approvazione del #GreenPass: non una limitazione ma strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’… - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, 96 contagi ma ricoveri praticamente stabili: nessuna vittima in 24 ore - tribuna_treviso : Aumentano contagi e ricoveri: 9 in più in un solo giorno. Benazzi: «Prudenza e bisogna vaccinarsi» -