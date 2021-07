Consigliere comunale della Lega in Sicilia spara all’ex socio in affari

(Di venerdì 30 luglio 2021) Gaetano Aronica,di Licata eletto con la, hato al suo exinferendolo a un braccio: adesso è indagato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. (screenshot video)Lacontinua a restare al centro delle polemiche dopo la recente uccisione del marocchino 39enne Youns El Boussetaoui da parte dell’assessore di Voghera Massimo Adriatici. Nelle ultime ore a riempire le pagine dei giornali è stato Gaetano Aronica,leghista di Licata, in provincia di Agrigento. ...

Nessun dubbio invece sulla volontarietà del gesto che l'altra notte a Licata (Agrigento) ha portato al ferimento dell'ex socio in affari del consigliere comunale leghista, Gaetano Aronica, 48 anni,...