Confisca milionaria alla famiglia di un usuraio | ecco quanto avevano in casa

(Di venerdì 30 luglio 2021) Uno dei crimini più odiosi della criminalità organizzata è, dopo la richiesta del cosiddetto pizzo, il reato dell’usura; una cosa orribile approfittare della difficoltà delle persone per stravolgergli e rovinargli per sempre la vita, poiché una volta caduti nelle mani degli abietti usurai difficilmente si riuscirà a saldare il proprio debito che lieviterà ogni giorno fino a raggiungere cifre improponibili rendendo di fatto schiavi di queste persone senza scrupoli. Ladei beni Persone che sulla pelle degli altri si arricchiscono e costruiscono imperi, come è stato scoperto a Napoli nel regno della camorra; il lavoro congiunto della Direzione Distrettuale ...