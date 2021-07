Conference League, la Uefa svela la foto del trofeo (Di venerdì 30 luglio 2021) Da questa stagione nasce la Conference League, il terzo torneo europeo dopo Champions League ed Europa League. La competizione è già iniziata con i turni preliminari tenutisi ieri. La Uefa tramite Twitter ha mostrato le immagini del trofeo che sarà messo in palio nella finale dell’Arena Kombëtare di Tirana. New competition. New shiny trophy #UECL pic.twitter.com/ruIzphJHWf — Uefa Europa Conference League (@europacnfLeague) July 30, 2021 foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Da questa stagione nasce la, il terzo torneo europeo dopo Championsed Europa. La competizione è già iniziata con i turni preliminari tenutisi ieri. Latramite Twitter ha mostrato le immagini delche sarà messo in palio nella finale dell’Arena Kombëtare di Tirana. New competition. New shiny trophy #UECL pic.twitter.com/ruIzphJHWf —Europa(@europacnf) July 30, 2021: TwitterL'articolo proviene da ...

