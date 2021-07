Con le riaperture post Covid nel mondo Pinterest perde 24 milioni di utenti (Di venerdì 30 luglio 2021) Le restrizioni si stanno allentando mano a mano – a seconda delle diverse parti del mondo -, i negozi fisici sono tornati e Pinterest ha perso ben 24 milioni di utenti solo negli ultimi tre mesi. Questo dato non si riflette nel fatturato, almeno non ancora, però solo negli Stati Uniti in un anno gli utenti Pinterest sono calati del 5%. Questo calo di utenti è dovuto – come per il calo delle vendite Amazon – alla riapertura dei negozi fisici e al ritorno delle persone a una vita offline (almeno in parte). LEGGI ANCHE >>> Una crescita più lenta delle vendite al ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021) Le restrizioni si stanno allentando mano a mano – a seconda delle diverse parti del-, i negozi fisici sono tornati eha perso ben 24disolo negli ultimi tre mesi. Questo dato non si riflette nel fatturato, almeno non ancora, però solo negli Stati Uniti in un anno glisono calati del 5%. Questo calo diè dovuto – come per il calo delle vendite Amazon – alla riapertura dei negozi fisici e al ritorno delle persone a una vita offline (almeno in parte). LEGGI ANCHE >>> Una crescita più lenta delle vendite al ...

Advertising

ItaliaViva : Quelli che criticano il Green Pass sono in contraddizione con il fatto di chiedere le riaperture. Se noi vogliamo r… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: .@Tannico: con riaperture cambia il #carrello #winelovers, e volano #Champagne e #Brunello. Bene anche #Franciacorta e #Tre… - SerenaBellavita : RT @portaluppiluigi: Però sulla scuola stiamo perdendo tempo. A questo punto il piano per le riaperture doveva essere già pronto. Con tanto… - sestonovanta : @GiulioMarini2 @stefmonzo Gimbe prevedeva 15000 morti al giorno con le riaperture, in realtà ne muoiono 7, ecco che… - grancetto : RT @grancetto: -