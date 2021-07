Comunicato Superlega: “Soddisfatti delle decisioni da Madrid. Rimaniamo fiduciosi nel successo del progetto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Juventus, Barcellona e Real Madrid, ovvero i tre club rimasti ancora impegnati nella creazione della nuova competizione nota come Super League, sono ritornati a parlare del loro progetto. Lo hanno fatto attraverso un Comunicato, dove hanno espresso tutta la loro soddisfazione verso le decisioni del tribunale di Madrid, che hanno impedito all’UEFA di prendere provvedimenti contro i tre club indicati per via della faccenda. Di seguito, il Comunicato integrale: “FC Barcellona, Juventus e Real Madrid CF prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Juventus, Barcellona e Real, ovvero i tre club rimasti ancora impegnati nella creazione della nuova competizione nota come Super League, sono ritornati a parlare del loro. Lo hanno fatto attraverso un, dove hanno espresso tutta la loro soddisfazione verso ledel tribunale di, che hanno impedito all’UEFA di prendere provvedimenti contro i tre club indicati per via della faccenda. Di seguito, ilintegrale: “FC Barcellona, Juventus e RealCF prendono atto con soddisfazione della decisione del tribunale di ...

Advertising

DiMarzio : #Superlega, il comunicato di #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid: 'Non saremo più oggetto delle minacce della Uefa… - FBiasin : Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 c… - sportface2016 : +++#Superlega, comunicato #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona: 'Vogliamo ancora sviluppare il progetto e l'#Uefa n… - ManuFilippone95 : RT @FBiasin: Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 club usciti… - Verdian30883801 : RT @sportface2016: +++#Superlega, comunicato #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona: 'Vogliamo ancora sviluppare il progetto e l'#Uefa non pu… -