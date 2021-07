Comunicato congiunto di Juve, Real e Barça: «Per il Tribunale di Madrid l’Uefa non può sanzionarci» (Di venerdì 30 luglio 2021) Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno pubblicato un Comunicato congiunto in cui si dicono soddisfatti della decisione del Tribunale di Madrid per cui non devono essere comminate sanzioni ai tre club fondatori della Superlega da parte della Uefa. Di seguito il testo del Comunicato: “FC Barcellona, Juventus e Real Madrid CF prendono atto con soddisfazione della decisione del Tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021)ntus, Barcellona ehanno pubblicato unin cui si dicono soddisfatti della decisione deldiper cui non devono essere comminate sanzioni ai tre club fondatori della Superlega da parte della Uefa. Di seguito il testo del: “FC Barcellona,ntus eCF prendono atto con soddisfazione della decisione deldidi confermare l’obbligo di UEFA di cessare le azioni intraprese nei confronti ...

