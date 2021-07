Com’era Valentina Nulli Augusti a 19 anni? La foto

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 luglio 2021) Martedì 27 Luglio è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2021. Una delle coppie che quest’anno ha deciso di partecipare al programma, è stata quella formata da, di 40e da Tommaso Eletti (21 enne). La loro storia d’amore ha fatto discutere molto gli spettatori non solo per via della loro differenza d’età, ma anche perché Tommaso era molto ossessivo e geloso nei confronti della donna che diceva di amare. Il loro viaggio nei sentimenti all’interno dell’Is Morus Relais è durato pochissimo: Tommaso, inaspettatamente, ha tradito infatticon la single ...