Come si entra in zona gialla con il nuovo decreto? I nuovi parametri per il cambio colore delle regioni (Di venerdì 30 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato i parametri per il cambio di colore delle regioni italiane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazione delle strutture ospedaliere. I nuovi parametri PER FINIRE IN zona ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato iper ildiitaliane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazionestrutture ospedaliere. IPER FINIRE IN...

Ultime Notizie dalla rete : Come entra Green Pass su WhatsApp, la Polizia avverte: attenti a quel link Green Pass su WhatsApp, come riconoscere il messaggio Secondo quanto comunicato dalla Polizia ... però, è allettante per molti e, alla fine, qualcuno fa tap sul link e il raggiro entra nel vivo. Con ...

Beppe Grillo scatenato nella trattativa sulla Giustizia. Le telefonate a Conte e Di Maio, caos M5s ' Conte entra ed esce continuamente dall'ufficio della Camera, per rispondere al telefono ', si ... ma solo a patto che emerga come si è comportata la Lega'. Insomma altro che totem intoccabile, basta ...

21 Invest entra nel capitale di Witor’s Il Sole 24 ORE Reddito di cittadinanza, 5 mesi per cambiarlo: è dannoso per il lavoro Reddito di cittadinanza: il ministro del Turismo della Lega Massimo Garavaglia si dà tempo fino alla prossima Legge di Bilancio per cambiarlo perché c'è chi preferisce il sussidio al lavoro.

