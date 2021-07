Come i grillini hanno preso l’accordo sulla riforma Cartabia (spoiler: male) (Di venerdì 30 luglio 2021) Per il Movimento cinque stelle oggi è il day after, quello dell’addio alla Bonefede e l’introduzione della riforma Cartabia. Un progetto normativo che per sua natura si scontra con quella che è stata la linea sulla giustizia che aveva portato il Movimento ad essere il partito di maggioranza relativa nel nostro Parlamento, la stessa che aveva reso la Bonafede una delle prime rivoluzioni pentastellate al governo. Il governo era quasi caduto quando fu approvata la riforma secondo cui sarebbe stata eliminata la prescrizione, fu Matteo Renzi con la sua neonata Italia Viva a mettere fortemente in difficoltà l’esecutivo a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Per il Movimento cinque stelle oggi è il day after, quello dell’addio alla Bonefede e l’introduzione della. Un progetto normativo che per sua natura si scontra con quella che è stata la lineagiustizia che aveva portato il Movimento ad essere il partito di maggioranza relativa nel nostro Parlamento, la stessa che aveva reso la Bonafede una delle prime rivoluzioni pentastellate al governo. Il governo era quasi caduto quando fu approvata lasecondo cui sarebbe stata eliminata la prescrizione, fu Matteo Renzi con la sua neonata Italia Viva a mettere fortemente in difficoltà l’esecutivo a ...

