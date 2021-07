Come funzionano le vacanze alla Commissione europea (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche i commissari europei vanno in vacanza e anche alla Commissione esistono le supplenze estive. Un documento interno all’esecutivo comunitario illustra i periodi di assenza e di copertura di ognuno di loro: quando la presidente Ursula von der Leyen è lontana da Bruxelles, infatti, tocca a uno dei membri del suo collegio farne le veci. Il commissario designato ha il compito di firmare i documenti ufficiali e gestire l’amministrazione corrente, mantenendo in funzione la macchina burocratica. Ma soprattutto, la sua presenza dovrebbe garantire la percezione che la Commissione possa reagire immediatamente in caso di necessità, un segnale ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche i commissari europei vanno in vacanza e ancheesistono le supplenze estive. Un documento interno all’esecutivo comunitario illustra i periodi di assenza e di copertura di ognuno di loro: quando la presidente Ursula von der Leyen è lontana da Bruxelles, infatti, tocca a uno dei membri del suo collegio farne le veci. Il commissario designato ha il compito di firmare i documenti ufficiali e gestire l’amministrazione corrente, mantenendo in funzione la macchina burocratica. Ma soprattutto, la sua presenza dovrebbe garantire la percezione che lapossa reagire immediatamente in caso di necessità, un segnale ...

Advertising

fivegrana : Scopri come funzionano i #lagriferi LG con tecnologia Lag in Lag! - rotre54 : RT @ve10ve: #Gratteri è semplicemente un grande servitore dello stato e professionista. La #Cartabia ha fatto peggio di Berlusconi; una pro… - LocatiM : @RosaCroce00 @VinzRaffa @jonaha_bkk @FratellidItalia Io cerco di spiegarle il perché di questi numeri, ma lei non m… - succo_dipesca : @amici20_fanpage Bravaaaa? come funzionano il secondo e terzo? Puoi spiegarmi per favore??? - simonsaid66 : @filipposelvagg1 No .. il dott. Peter Mcculluogh sostiene che la soppressione delle cure precoci (che a quanto pare… -

Ultime Notizie dalla rete : Come funzionano Gli effetti della 'Casa di Carta' su Mario de la Rosa Ok, ma come lo replichi un successo come quello della Casa di carta ? Vale a dire: perché certi progetti funzionano e altri no? Penso che alla fine sia un'equazione imprecisa, se potessimo ripeterla ...

La richiesta al Comune di Trento: 'Assemblee di cittadini contro la crisi climatica' Frannie indica come alcuni consiglieri comunali abbiano espresso interesse verso la proposta: 'Sarà ... 'Le assemblee dei cittadini funzionano e possono essere istituite per affrontare numerosi temi. ...

Come funzionano le racchette anti zanzare Libero Tecnologia Leghe Fantacalcio, ecco tre novità: come funzionano Battle Royale, divisioni e calcolo live Ogni squadra difatti affronterà in scontri diretti tutti gli altri avversari della competizione, accumulando punti in base alla vittorie e pareggi ottenuti in ogni singolo match. Una singola squadra, ...

Ok, malo replichi un successoquello della Casa di carta ? Vale a dire: perché certi progettie altri no? Penso che alla fine sia un'equazione imprecisa, se potessimo ripeterla ...Frannie indicaalcuni consiglieri comunali abbiano espresso interesse verso la proposta: 'Sarà ... 'Le assemblee dei cittadinie possono essere istituite per affrontare numerosi temi. ...Ogni squadra difatti affronterà in scontri diretti tutti gli altri avversari della competizione, accumulando punti in base alla vittorie e pareggi ottenuti in ogni singolo match. Una singola squadra, ...