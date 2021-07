Cinema, Tenderstories: a Venezia 2021 “Senza Fine”, il film su Ornella Vanoni diretto da Elisa Fuksas (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Tenderstories, Wildside e Indiana Productions saranno i produttori del film “Senza Fine” dedicato alla figura artistica di Ornella Vanoni, nato da un soggetto scritto da Elisa Fuksas e Monica Rametta e diretto dalla stessa Elisa Fuksas. Il film sarà ambientato in una località termale fuori dal tempo – nella Lucia Magnani Health Clinic del Grand Hotel Castrocaro Terme – un hotel anni ’40 in cui l’energia, il carattere, la musica, la passione e l’ispirazione di una delle icone ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) –, Wildside e Indiana Productions saranno i produttori del” dedicato alla figura artistica di, nato da un soggetto scritto dae Monica Rametta edalla stessa. Ilsarà ambientato in una località termale fuori dal tempo – nella Lucia Magnani Health Clinic del Grand Hotel Castrocaro Terme – un hotel anni ’40 in cui l’energia, il carattere, la musica, la passione e l’ispirazione di una delle icone ...

Advertising

tendercapital : Investire in un mercato con ottime prospettive di sviluppo e valorizzare un asset strategico per il Paese: il soste… - maria83436675 : RT @tendercapital: Oltre 6 miliardi di euro da destinare alla ripartenza del comparto #cultura: in Italia si annuncia una stagione d’oro pe… - vbordoni3 : RT @oVer_edizioni: SVOLTA GREEN NEL #CINEMA: «LA SOLUZIONE? UN ECO-SET CON MATERIALI COMPOSTABILI» ne parla @morzani Presidente di @tend… - oVer_edizioni : SVOLTA GREEN NEL #CINEMA: «LA SOLUZIONE? UN ECO-SET CON MATERIALI COMPOSTABILI» ne parla @morzani Presidente di… - tendercapital : Oltre 6 miliardi di euro da destinare alla ripartenza del comparto #cultura: in Italia si annuncia una stagione d’o… -