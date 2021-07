Cinema, il Gruppo Iren porta a Giffoni il corto a basso impatto ambientale (Di venerdì 30 luglio 2021) Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole atmosfera di Procida. È questa la trama di “La Challenge”, corto nato da un’iniziativa del Gruppo Iren, prodotto da Giffoni Innovation Hub e Unitalia e presentato nel corso di Giffoni Next Generation 2021 con il supporto di Procida Capitale della Cultura 2022. Attori protagonisti sono Gennaro Filippone, giovanissimo attore noto al pubblico per Generazione 56K, Gigi Savoia, Viviana Gente e Roberta Misticone. Il cortometraggio traduce, sia nelle tecniche realizzative sia nei messaggi che desidera trasferire, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Una sfida intergenerazionale sui temi dell’ambiente ospitata nella incantevole atmosfera di Procida. È questa la trama di “La Challenge”,nato da un’iniziativa del, prodotto daInnovation Hub e Unitalia e presentato nel corso diNext Generation 2021 con il supporto di Procida Capitale della Cultura 2022. Attori protagonisti sono Gennaro Filippone, giovanissimo attore noto al pubblico per Generazione 56K, Gigi Savoia, Viviana Gente e Roberta Misticone. Ilmetraggio traduce, sia nelle tecniche realizzative sia nei messaggi che desidera trasferire, ...

