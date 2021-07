Cinema, figlio Buzzanca rassicura: “Papà tiene duro, è ‘Highlando” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Papà ha avuto, qualche mese fa un incidente domestico, sta facendo il suo percorso riabilitativo in una struttura. Nessuna situazione drammatica per ciò che lo riguarda. L’ho visto due giorni fa. tiene duro, è un leone, ci farà fuori tutti. Lo abbiano soprannominato Highlando”. Massimiliano Buzzanca rassicura così – in un’intervista all’Adnkronos – sulle condizioni di salute del padre, l’attore Lando, dopo che erano tornate a circolare voci preoccupanti su un peggioramento durante la riabilitazione che l’attore, 86 anni il prossimo 24 agosto, sta affrontando dopo essere scivolato in casa, lo scorso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “ha avuto, qualche mese fa un incidente domestico, sta facendo il suo percorso riabilitativo in una struttura. Nessuna situazione drammatica per ciò che lo riguarda. L’ho visto due giorni fa., è un leone, ci farà fuori tutti. Lo abbiano soprannominato Highlando”. Massimilianocosì – in un’intervista all’Adnkronos – sulle condizioni di salute del padre, l’attore Lando, dopo che erano tornate a circolare voci preoccupanti su un peggioramento durante la riabilitazione che l’attore, 86 anni il prossimo 24 agosto, sta affrontando dopo essere scivolato in casa, lo scorso ...

