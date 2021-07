Cina, i portici di Bologna patrimonio Unesco: salgono a 58 i siti italiani (Di venerdì 30 luglio 2021) Un “valore mondiale eccezionale” e un “esempio straordinario di spazio privato ad uso pubblico, rappresentativo del sistema urbano di percorsi coperti”. L’Unesco riconosce così i portici di Bologna come patrimonio mondiale dell’umanità e li inserisce nella rinomata World Heritage List. La decisione del Comitato del patrimonio Mondiale a Fuzhou, in Cina, arriva dopo quella avvenuta sabato per Padova Urbs Picta e Montecatini grande città termale europea: sono tre i nuovi siti italiani riconosciuti dall’Unesco nel 2021 e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Un “valore mondiale eccezionale” e un “esempio straordinario di spazio privato ad uso pubblico, rappresentativo del sistema urbano di percorsi coperti”. L’riconosce così idicomemondiale dell’umanità e li inserisce nella rinomata World Heritage List. La decisione del Comitato delMondiale a Fuzhou, in, arriva dopo quella avvenuta sabato per Padova Urbs Picta e Montecatini grande città termale europea: sono tre i nuoviriconosciuti dall’nel 2021 e ...

