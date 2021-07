Ciclismo | Vincenzo Nibali | calendario prossime corse Niente Vuelta | obiettivo Giro di Lombardia

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Una prima parte di stagione tutt’altro che positiva, forse proprio da dimenticare al più presto. Ad inizio 2021 non era sicuramente questo quello che si aspettava: il siciliano puntava tutto sud’Italia e Olimpiadi di Tokyo e, in entrambe le occasioni, non sono arrivati grandi risultati. In attesa della definizione del contratto verso la prossima annata, anche se sembra ormai chiaro il passaggio dello Squalo dello Stretto dalla Trek-Segafredo all’Astana Premier Tech, come già annunciato anche da Beppe Martinelli, andiamo a scoprire ildelle...