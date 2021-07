Ciclismo, Tadej Pogacar rinnova fino al 2027 con la UAE Team Emirates (Di venerdì 30 luglio 2021) La UAE Team Emirates, come si legge da un comunicato emesso dalla squadra stessa oggi, ha prolungato ulteriormente il contratto del suo diamante Tadej Pogacar. Il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, infatti, ha siglato un accordo che prevede che egli resti tra le file del sodalizio emiratino almeno fino al 2027. Le cifre, al momento, non si conoscono, ma, chiaramente, parliamo di diversi milioni di euro all’anno. Pogacar è sbarcato alla UAE Team Emirates nel 2019 e i risultati non si sono fatti attendere. Lo sloveno, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) La UAE, come si legge da un comunicato emesso dalla squadra stessa oggi, ha prolungato ulteriormente il contratto del suo diamante. Il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, infatti, ha siglato un accordo che prevede che egli resti tra le file del sodalizio emiratino almenoal. Le cifre, al momento, non si conoscono, ma, chiaramente, parliamo di diversi milioni di euro all’anno.è sbarcato alla UAEnel 2019 e i risultati non si sono fatti attendere. Lo sloveno, ...

