Ciclismo | il c t Cassani torna da Tokyo in anticipo e scoppia il caso

Advertising

Gazzetta_it : Ciclismo: Cassani saluta e lascia Tokyo: 'Vi dirò perché' #Tokyo2020 - simeoli1972 : RT @cyclingpro: In sette anni @davidecassani ha ricostruito l'idea di gruppo azzurro, inventato le mini trasferte della squadra nazionale a… - annalaurabar : RT @fanpage: Ciclismo italiano nel caos, il ct Cassani lascia #Tokyo2020 prima della fine delle gare. Una decisione clamorosa: https://t.c… - fanpage : Ciclismo italiano nel caos, il ct Cassani lascia #Tokyo2020 prima della fine delle gare. Una decisione clamorosa: - infoitsport : Ciclismo, il ct Cassani lascia Tokyo e torna in Italia in anticipo: «Spiegherò il perché stasera quando torno» - il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cassani

APPROFONDIMENTI LA REPLICA Spada Italia - Francia, Fichera attacca l'arbitro L'ACCUSA Andrew, l'atleta Usa no - vax alle Olimpiadi TOKYO, c.t. deltorna a casa Chi è Lucilla Boari La ...giallo a Tokyo dopo che Davide, ct della Nazionale di, ha lasciato in anticipo i Giochi olimpici . "Sto prendendo ora l'aereo. Il motivo per il quale lascio Tokyo prima? Preferisco parlarne stasera quando torno", ...Nomi però ora non sono in condizione di farne «Conferme a Cassani - aggiunge - ora non gliele posso dare, comunque lui ha un contratto fino al 30 settembre che 'copre' anche i mondiali. Lo dice all'AN ...Rai Sport scrive che la sua posizione potrebbe essere in discussione dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con il bronzo di Elisa Longo Borghini e il magro risultato per gli uomini.