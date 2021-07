Ciclismo, il c.t. Cassani torna da Tokyo in anticipo e scoppia il caso: 'Il motivo? Lo spiego stasera...' (Di venerdì 30 luglio 2021) ... presidente della FederCiclismo, potrebbe concedergli un ruolo di 'ambasciatore del Ciclismo italiano, ma solo se a lui fa piacere', ha detto il numero uno del Ciclismo italiano a tuttobiciweb.it. '... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) ... presidente della Feder, potrebbe concedergli un ruolo di 'ambasciatore delitaliano, ma solo se a lui fa piacere', ha detto il numero uno delitaliano a tuttobiciweb.it. '...

Advertising

Gazzetta_it : Ciclismo: Cassani saluta e lascia Tokyo: 'Vi dirò perché' #Tokyo2020 - dcavedon : (C'era solo un modo per fare peggio nel ciclismo, ed era fare una brutta figura. Ci siamo riusciti) Olimpiadi Tokyo… - infoitsport : Ciclismo, Davide Cassani verso l'esonero? E' già tornato in Italia, scossone in piena Olimpiade - infoitsport : Caos Italia nel ciclismo, il ct Davide Cassani via dalle Olimpiadi: “Parlerò al mio rientro” - peterkama : Terremoto nella Nazionale Italiana di ciclismo, il ct Cassani lascia Tokyo in anticipo: in arrivo decisioni drastic… -